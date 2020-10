Juventus-Napoli è a rischio! L'ASL ferma gli azzurri: la squadra non parte per Torino

vedi letture

Juventus-Napoli è concretamente a rischio. Secondo quanto riferito dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club di De Laurentiis, la società partenopea non partirà alla volta di Torino. A bloccare gli azzurri, come già accaduto questo pomeriggio per Potenza-Palermo in Serie C, sarebbe stata la Regione Campania su indicazione dell'ASL locale, a seguito dei tre casi di coronavirus che hanno interessato i campani e in considerazione dell'andamento del focolaio del Genoa. Si attendo aggiornamenti da parte del club.