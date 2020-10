Juventus-Napoli, Ferlaino sicuro: "Con me e Boniperti presidenti si sarebbe giocata"

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’ della situazione vissuta dal calcio italiano e della mancata disputa di Juventus-Napoli: “Il calcio ha dei problemi grandissimi, speriamo che si riesca a finire il campionato perché altrimenti non ci sarebbero più i soldi degli sponsor e delle tv. Gravina è un grande personaggio, io spero che la sua preparazione riesca a far superare questa crisi del calcio italiano. Il protocollo è perfetto, ma c’è questa frase che permette ‘intervento statale e regionale. In Italia ci sono 31 Asl, quindi alla fine ognuno fa quello che vuole. Chi ha sbagliato in Juve-Napoli? Forse tutti o nessuno, Agnelli ha sbagliato a fare quell’intervista, i suoi illustri avi non avrebbero mai fatto quell’intervista. Con Ferlaino e Boniperti presidenti sicuramente quella partita si sarebbe giocata”.