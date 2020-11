Juventus-Napoli, fissata per il 9 novembre l'udienza: discussione e sentenza in un giorno

Juventus-Napoli non s'è mai disputata sul campo, ma va avanti nelle aule dei tribunali. Il club azzurro è stato penalizzato di un punto e ha perso la gara a tavolino per non aver fatto tutto quello che doveva per volare a Torino e disputare il match, ma di par suo Aurelio De Laurentiis è convinto di poter ribaltare la prima sentenza con il suo ricorso in Corte d'Appello. Già presentata la memoria difensiva, integrabile fino a due giorni prima dell'udienza. E adesso quest'udienza ha anche una data, come scrive il Corriere dello Sport.

Tra otto giorni la sentenza. La verità su Juventus-Napoli è prevista per lunedì 9. Tutto avverrà in un solo giorno: la discussione e la sentenza. Il Cas sarà presieduto da Piero Sandulli, a meno che non sia ricusato dalla Juve per le dichiarazioni rilasciate sulla vicenda prima del pronunciamento del Giudice Sportivo. Nel caso in cui il verdetto fosse ancora contrario al Napoli, De Laurentiis ricorrerà alla Collegio di Garanzia dello Sport.