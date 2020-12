Juventus-Napoli, Il Giornale attacca: "I furbetti la fanno sempre franca"

vedi letture

Non tutti sono d'accordo con la sentenza del Collegio di Garanzia CONI, secondo cui Juventus-Napoli va giocata. Il Giornale nella sua edizione odierna critica il rovesciamento delle prime due sentenze. "Si avalla l’ipotesi che i furbetti la fanno sempre franca, si stracciano le ragioni assolutamente condivisibili delle prime due sentenze. In precedenza avevano vinto le leggi scritte del calcio, vinto chi ha cercato di giocare pur con problemi legati alla pandemia, magari senza gli assi assaltati dal Covid o con giocatori contati, vinto chi non voleva fare il furbo alla faccia di chi ci aveva provato. Oggi, più che mai, un elogio va a tutti loro. Ora, invece, si è rovesciato il mondo: vince il pallone degli azzeccagarbugli. Chissà il sorrisetto sornione di taluni personaggi. Come a dire: banda di fessi. Ora liberi tutti: giocate quando vi pare. Basta la giustificazione dell’Asl per evitare guai", scrive il quotidiano.