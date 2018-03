Juventus-Napoli il 22 aprile alle 20.45. Ma la data non è definitiva

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lega Serie A questo pomeriggio ha reso noto il programma relativo agli anticipi e ai posticipi dalla 34esima alla 36esima giornata di Serie A (clicca sul link in basso per leggere). Reso noto anche l'orario del match più atteso da qui al termine della stagione: Juventus-Napoli, che si disputerà domenica 22 aprile alle 20.45.

Non si tratta però di una programmazione definitiva perché, qualora la Juventus dovesse battere il Real Madrid e accedere alle semifinali di Champions League, la gara verrebbe anticipata al sabato sera, con Milan Benevento che a quel punto verrebbe spostata alla domenica sera.