Juventus-Napoli, il giorno del giudizio. Una decisione che farà giurisprudenza

C'è grande attesa per la sentenza del giudice sportivo sulla gara non disputata fra Juventus e Napoli. Come si legge sul Corriere dello Sport il club bianconero si aspetta la vittoria a tavolino, mentre la società azzurra vuole giocarla senza sanzioni

"Mi aspetto una decisione saggia. Farà giurisprudenza? Non c'è dubbio, infatti sto attendendo anche io…". Ha detto ieri il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. I vertici della Lega serie A invocano il regolamento, sottolineando che sia stato condiviso da tutti. Se il Giudice Sportivo deciderà per il rinvio, il rischio è che anche altre squadra pretenderanno un trattamento identico a quello del Napoli. L'Inter, per esempio, si appresta ad affrontare il Milan con 6 positivi.