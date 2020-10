Juventus-Napoli, per gli azzurri penalizzazione possibile anche senza il 3-0 a tavolino

L'inchiesta della Procura federale sulle possibili, eventuali, violazioni del protocollo da parte del Napoli potrebbe portare a sanzioni di diversa gravità, secondo la Gazzetta dello Sport. Si va dall'ammenda e ammenda con diffida alla penalizzazione di uno o più punti in classifica, ipotesi che secondo il quotidiano è la più realistica. Anche perché, si legge, potrebbe arrivare anche nel caso in cui non ci fosse il 3-0 a tavolino per la Juventus.