Juventus-Napoli, per la Gazzetta il 3-0 a tavolino è ipotesi remota. Ma penalizzazione possibile

Nelle prossime ore è attesa la sentenza del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli. E secondo la Gazzetta dello Sport il 3-0 a tavolino è un'ipotesi remota. Secondo la rosea, uno scenario plausibile è quello del rinvio della gara con annesse sanzione e penalizzazione di uno o più punti per il Napoli. Ma l'incertezza continua a farla da padrona e per il quotidiano non è da escludere che si possa trovare un espediente per rinviare ancora la sentenza.