Juventus-Napoli, sentenza attesa fra le 16 e le 17. Poi si penserà a ritoccare il protocollo

vedi letture

Anche il quotidiano Tuttosport si sofferma a lungo sulla sentenza del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli. Il giudizio è atteso questo pomeriggio fra le 16 e le 17, in ballo come noto il possibile 3-0 a tavolino per la Juventus (giudizio che verrebbe quasi certamente ribaltato in appello) o il rinvio del match (comunque possibile una penalizzazione per gli azzurri). A prescindere da quale sarà la sentenza, per il quotidiano nei prossimi giorni potrebbero esserci dei ritocchi al protocollo, in modo da circoscrivere il raggio di intervento delle Asl e specificando meglio quando e come possono intervenire.