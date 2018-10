Juventus, Ndombele sempre nel mirino. Anche il City resta alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paul Pogba è il primo nome della "lista centrocampisti" della Juventus, ma in questo momento della stagione sono tanti i giocatori monitorati. Tra questi - scrive Tuttosport - c'è un altro francese: Tanguy Ndombele, 21 anni, del Lione. Il mediano transalpino è l’ultimo talento lanciato dal Lione, una delle squadre rivelazione di quest’avvio della Champions. Il ds Fabio Paratici ha visionato di persona Ndombele nel big match contro il Psg. Il Lione del presidente Aulas è una gioiellerie cara - il Bayern nel 2017 ha speso 41,5 milioni per ingaggiare Tolisso -, e sul centrocampista centrale di Genesio si registra già un discreto traffico: in primis il Manchester City, Guardiola è stato folgorato da Ndombele in Champions.