Juventus, Nedved: "Abbiamo vinto con merito, basta con le polemiche"

Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus, parla così dopo la vittoria bianconera sulla Fiorentina, ai microfoni di DAZN: "Abbiamo vinto meritatamente, abbiamo messo qualcosina in più. Non voglio rispondere a Commisso, ha il mio rispetto ma si sta usando troppo il fatto che la Juventus non vinca con merito. Siamo stufi, la Juve vince facendo tutto sul campo perciò dobbiamo smetterla di tirare in mezzo gli arbitri".

Buono l'asse Douglas Costa-Cuadrado.

"Sì, vanno forte. Stiamo entrando bene in forma e sono contento, mi piacciono questi giocatori qua".

Si vedono soluzioni, e moduli, differenti.

"Sarri sta cercando di ottenere il massimo da chi ha disposizione, è bravo a farlo".

Recupero di Douglas Costa fondamentale?

"Lui è devastante, sui primi due passi non lo tieni con un difensore solo. Devi raddoppiarlo e a volte non basta. Dobbiamo preservarlo dagli infortuni, poi farà vedere di cosa è capace".

Ronaldo si sta accendendo.

"Un tempo vincevo io i premi, oggi li consegno. Stiamo entrando tutti in forma".