Juventus, Nedved: "Addio Marotta? Bisogna accettarlo e andare avanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima di Juventus-Young Boys, Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky: "Dobbiamo accettare la squalifica di Ronaldo, è successo un fatto strano, però accettiamo questa squalifica e oggi giochiamo in casa contro un avversario difficile da affrontare, nonostante tutti ci diano per favoriti. Marotta? E' stato importante per la società, ma anche per noi giovani dirigenti. Abbiamo imparato molto da lui, vorrei ringraziarlo pubblicamente perché con me è stato immenso, mi ha spiegato diverse volte le cose quando non le capivo. E' difficile senza Marotta, ma noi siamo di passaggio: la Juventus va avanti. Bisogna accettarlo e andare avanti".