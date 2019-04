© foto di Insidefoto/Image Sport

A Sky Sport, prima della gara contro l'Ajax, interviene il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved. Queste le sue parole: "Siamo nei quarti di finale, c'è maggiore pressione. Cancelo in panchina? Con lui in panca Allegri si tiene una carta in più. Dybala? Il numero 10 nella Juventus ha sempre qualcosa in più, ci appoggiamo a lui, spero che faccia una grande partita. Capitano? Già fatto in passato, non è una novità, ha la nostra fiducia. Cosa cambierà rispetto all'andata? Non ci basta quello che abbiamo fatto all'andata. Dobbiamo essere offensivi, senza questo non possiamo passare il turno. Cosa temo dell'Ajax? Sono stati veramente bravi all'andata, molto tranquilli, De Jong, ad esempio, mi ha impressionato, ottimo acquisto per il Barcellona".