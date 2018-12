© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pavel Nedved, vicepresidente Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina: "Dybala è un tuttocampista, mi piace molto in questo nuovo ruolo. Lo sapete, ci tengo molto a lui, ha grande potenziale e lo sta esprimendo. Credo e penso che stia giocando anche meglio dell'anno scorso. Scritte fuori lo stadio? Il commento è difficilissimo: noi abbiamo appena omaggiato Astori, l'ex capitano della Fiorentina, invece il nostro storico capitano, Scirea, è stato oltraggiato. E' inaccettabile. E' molto triste, diseducativo e vergognoso. Non lo dico per fare polemica, non è un problema di Firenze ma di tutti gli stadi".