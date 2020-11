Juventus, Nedved: "Dybala sta recuperando. Stasera bel test per lui, ma anche per noi"

Nel corso del pre-partita di Juventus-Ferencvaros, in programma tra pochi minuti all'Allianz Stadium, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni a proposito di Paulo Dybala: "Per la Juve ogni partita è un esame: per tutti i giocatori, non solo per Dybala. È un giocatore importante per la squadra, non stava bene e sta piano piano recuperando. È un bel test per lui, ma anche per noi, per capire come sta".