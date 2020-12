Juventus, Nedved: "Non siamo Ronaldo-dipendenti, con lui in campo c'è più personalità"

Prima della sfida contro la Dinamo Kiev, Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo la presenza in campo di Ronaldo. "Non siamo dipendenti da Ronaldo, quando ti manca un giocatore di questo spessore è ovvio che lasci qualcosa come non avere la stessa personalità. Se Ronaldo è in campo cambia e lo stesso discorso vale per i giocatori di maggior spessore".