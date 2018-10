Juventus, Nedved: "Piatek? Siamo molto attenti su mercato"

“Inter e Milan stanno bene, il derby è una cosa nazionale e quindi chi per uno e chi per altro ci si aspetta una partita emozionante”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore nerazzurro, Gigi Simoni. “È generalmente una partita affrontata con grande agonismo e poi - continua - speriamo...

Un saliscendi spiegato in numeri. Roma, la difesa adesso è un problema

Genoa, Perinetti: "Piatek non si muoverà a gennaio"

Milan, Gattuso: "Spalletti un punto di riferimento per i giovani allenatori"

Roma, Pellegrini: "Arrabbiati per il ko, ci serva da stimolo per il CSKA"

Errore di Radu, Ronaldo non perdona: Juventus-Genoa 1-0

Chievo, Ventura torna in A: "Non sono agitato, ma eccitato"

Prima domina, poi s'addormenta. Col Genoa primo stop per la Juve

Pavel Nedved , vicepresidente della Juventus , è intervenuto prima del match contro il Genoa . Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport : "Noi siamo molto attenti sul mercato. Piatek è stato una grande sorpresa per tutti. Ora sono curioso di vederlo contro i difensori più forti del mondo. Sarà una grande prova".

