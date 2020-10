Juventus, Nedved: "Pjanic-Arthur sarà motivo di interesse. Inverno ucraino un rischio"

vedi letture

Tramite i microfoni di Sky Sport, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato del sorteggio di Champions League che ha inserito i bianconeri nel gruppo con Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros: "Come sorteggio è affascinante, ci toccheranno delle avversarie storiche, abituate alla Champions League. Di certo sarà affascinante la gara col Barcellona, ci sono due campioni che sono ancora i primi al mondo. E' bello anche perché noi abbiamo dato via Pjanic e ci siamo presi Arthur. La Dinamo è squadra solida e ha un tecnico esperto come Lucescu, che ha fatto la storia allo Shakthar. Una grande rivale, sicuramente una squadra solida e se dovremo andar là in inverno sarà una difficoltà in più per noi".