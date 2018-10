Juventus, Nedved: "Pogba il più forte, ma è del Manchester"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è intervenuto prima del match contro l'Empoli. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Che Juventus vedremo?

"Dobbiamo vederla nel complesso, su nove giocate ne abbiamo vinte otto. Siamo soddisfatti, vogliamo continuare su questa strada".

Manchester può essere una svolta ancor più positiva?

"Ti serve per trovare la convinzione. Per me è stata una delle più belle partite della Juventus ad Old Trafford".

Alla fine della partita vi siete ritrovati Pogba nello spogliatoio. Ve lo siete riportato indietro in valigia?

"Paul Pogba è uno dei giocatori migliori al mondo. Ma è del Manchester United. Gennaio è ancora lontano, noi siamo attenti sul mercato".