Juventus, Nedved: "Quattro squadre agli ottavi sarebbe fantastico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, prima del match contro il Valencia, parla il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved: "Abbiamo tanti giocatori di grandissimo valore che il mister Allegri sa mettere bene. La qualità dei giocatori non va fermata e l'allenatore è un maestro in questo. Sarebbe fantastico portare quattro squadre italiane agli ottavi. Di questo ne avevo già parlato due anni fa, per me questa rinascita è già iniziata da un po'. Marotta? Per noi è stato importantissimo, ma sono le squadre che devono dimostrare sul campo".