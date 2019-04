© foto di Insidefoto/Image Sport

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "Diciamo che ci mancano un po' di punti, mancano sei punti per lo scudetto. Questa sera potrebbero essere tre. Juve-Milan è comunque una grande partita tra due società storiche, non sarà facile".

Un Milan in questa condizione fa più o meno paura? "Più paura, vuoi uscire dalla situazione e dai qualcosa in più. Ma ripeto, sono due grandissime società, sarà una bella partita difficile e tirata".

Ronaldo ci sarà contro Ajax? "Lui sta facendo tutto per esserci, è la sua competizione. Non gli abbiamo messo nessuna fretta, siamo positivi. Lui vuole sempre giocare, lo abbiamo frenato. È molto positivo per il gruppo".