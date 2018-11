Juventus, Nedved si muove per Pogba

Tuttosport racconta un retroscena che potrebbe essere decisivo in un eventuale trasferimento per Paul Pogba alla Juventus. Sarà Pavel Nedved, vicepresidente bianconero, a parlare con Mino Raiola - suo ex agente fino al 2009 - e tentare di riportare il francese in bianconero. Anche perché lui e Paratici sono chiamati a non far rimpiangere Marotta.