Quando mancano pochi minuti al fischio di inizio di Atalanta-Juventus, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, ai microfoni della Rai è intervenuto il vicepresidente bianconero Pavel Nedved: "Ci teniamo alla Coppa Italia come teniamo a ogni competizione. Lo abbiamo dimostrato negli ultimi quattro anni, abbinando scudetti e coppe Italia, e vogliamo continuare a dimostrarlo questa sera". Il dirigente della Juventus ha chiuso definitivamente il calciomercato bianconero: "Abbiamo riportato a casa un grande uomo e un grande giocatore come Martin Caceres, siamo davvero orgogliosi di riaverlo con noi. Il mercato è chiuso", ha concluso Nedved.