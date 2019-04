Juventus, nei piani di Paratici c'è sempre Pogba. La chiave è Raiola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è spazio anche per il mercato della Juventus su Tuttosport: il quotidiano torinese rivela che Paul Pogba non è uscito dalla lista di Fabio Paratici. Ma lo Lo scenario invernale (giocatore in rotta con tecnico e piazza) è radicalmente mutato: lo United si gode Pogba, Pogba si gode lo United (e pure Manchester che a lui piace molto). Il francese potrebbe essere attratto dall’idea di giocare con Cristiano Ronaldo e tornare in un ambiente dove si è sempre trovato bene. In tutto ciò c’è Mino Raiola che potrebbe giocare un ruolo chiave nella vicenda e in tutto il mercato bianconero, con rinnovo di Kean e affare De Ligt. Con Pogba metterebbe a punto un colpo alla Ronaldo, perché il valore del francese non è solo tecnico, ma anche commerciale e questo intriga tutte le componenti della società. Non preoccupano dunque i 13/14 milioni di ingaggio richiesti, ma solo di volontà del Manchester e del giocatore.