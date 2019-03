© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo Sky Sport, la Juventus, nei prossimi mesi, parlerà sicuramente con l'entourage di Moise Kean per il rinnovo di contratto. I bianconeri sanno di avere in mano un campione e vogliono tenerselo stretto. Inoltre, i rapporti tra la Juventus e Raiola sono buoni e quindi non c'è preoccupazione che si possa arrivare ad una rottura. Il club bianconero perciò è tranquillo per quanto riguarda il futuro di Moise Kean.