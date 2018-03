Juventus, nel mirino il giovane difensore Kehrer

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arriva dalla Germania l'ultimo nome accostato alla Juventus. La stampa tedesca, riporta Tuttosport oggi in edicola, fa sapere che Thilo Kehrer (21) - difensore della selezione Under 21 teutonica - può lasciare lo Schalke 04 per approdare in maglia bianconera durante la prossima estate. Nelle ultime ore, il giocatore è stato associato anche al Valencia.