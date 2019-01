Juventus, nel mirino il millennial Jhonny Lucas del Paranà

TMW - Crotone: si lavora per Crisetig, Spolli e Pettinari

Crotone protagonista sul mercato con il suo dg Raffaele Vrenna, a caccia di colpi per risalire la classifica. Contatti avviati per il difensore del Genoa Nicolas Spolli, che intanto rinnoverà con il Grifone. Il Crotone ci pensa seriamente, Spolli l’idea per rinforzare la difesa. A...