Juventus, nel mirino Ruben Dias: osservato speciale a San Siro

Gli occhi della Juventus su Ruben Dias, difensore del Portogallo e del Benfica. Come si legge sulle colonne diTuttosport i bianconeri lo hanno seguito più volte nel corso della stagione e stasera avranno l'occasione di vederlo in campo a San Siro. Ruben Dias ha una clausola da 60 milioni, ma 40 dovrebbero bastare per portarlo a Torino. Il suo agente è Jorge Mendes, che con i trasferimento di CR7 e Cancelo ha instaurato un ottimo rapporto con la Juventus.