Juventus, nella lista per l'estate Pogba più un talento: Tonali e Aouar i giovani accerchiati

Pogba e un altro centrocampista, meglio se giovane. L’estate è ancora lontana, ma il mercato della Juventus non si ferma mai e gli indizi portano in questa direzione. Se il ritorno del Polpo, separato in casa a Manchester, è l’obiettivo numero uno, sottotraccia i dirigenti bianconeri - sottolinea Tuttosport - stanno lavorando su alcuni talenti Under 21. Da qui a giugno possono cambiare le gerarchie, però al momento ci sono due Under 21 che convincono più degli altri in mezzo al campo. Uno è Sandro Tonali del Brescia e l’altro Houssem Aouar del Lione.

Agnelli, Cellino e Aulas - I bianconeri hanno rapporti ottimi con Brescia e Lione. Massimo Cellino e Jean Michel Aulas, però, sono due presidenti abilissimi a vendere e lo hanno dimostrato anche negli ultimi mesi. I contatti proseguono tanto con Cellino quanto con l’avvocato Beppe Bozzo, l’agente di Tonali. La Juventus nei prossimi mesi un tentativo lo effettuerà. I bianconeri proveranno a ingolosire Cellino inserendo nell’affare anche qualche giovane di prospettiva (Nicolussi Caviglia è il nome più gettonato). Aulas, invece, ripete spesso che gli piacerebbe fare una bella operazione con l’amico Andrea Agnelli e chissà che con Aouar si riesca a trovare quella quadra soltanto sfiorata con Ndombele e Tolisso.