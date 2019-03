Juventus, nelle scorse settimane summit con il Benfica per Ruben Dias

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'infortunio di Marko Pjaca non ha fermato le trattative fra Juventus e Benfica per Ruben Dias. Il croato in prestito alla Fiorentina ha subito un nuovo infortunio al crociato e questo ha cambiato le carte in tavola visto che il giocatore poteva essere inserito come contropartita nella trattativa per portare Ruben Dias a Torino. Tuttavia il 21enne centrale del Benfica e del Portogallo è un obiettivo segnato in rosso alla Continassa. Lo scorso mese Jorge Mendes, rappresentante del talento del Benfica oltre che di Cristiano Ronaldo, ha fatto incontrare il presidente del cluib portoghese Luis Felipe Vieira e il ds juventino Fabio Paratici. Vertice positivo, ma non ancora risolutivo. Lo riporta Tuttosport.