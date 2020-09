Juventus, nello scorso weekend ultimo tentativo per Cavani prima di chiudere per Morata

La Gazzetta dello Sport racconta questa mattina un retroscena sulla Juventus e sulla caccia alla punta che si esaurirà con le visite mediche questa mattina di Alvaro Morata. Prima di stringere per il ritorno dello spagnolo, nel weekend i bianconeri hanno dialogato a lungo tramite un emissario inviato a Parigi, con Edinson Cavani proponendogli un biennale da 8 milioni di euro più 2 di bonus. L'ex PSG però non ha voluto sentirci e ha preteso fino all'ultimo 12 milioni a stagione sperando nella chiamata dell'Atletico. Alla fine, i Colchoneros prenderanno Suarez e la Juve Morata. Al Matador per il momento resta solo il cerino in mano.