Juventus, nessuna convocazione ufficiale. Ma rimangono i dubbi per Higuain

I dubbi di Gonzalo Higuain rimangono, ma al momento non ci sono convocazioni ufficiali da parte della Juventus. L'argentino ha una situazione familiare complessa, ma non è convinto nemmeno della sua situazione contrattuale. Al momento non c'è però nessun caso, come riportato da Sky Sport: finché non ci saranno date ufficiali la Juventus non chiederà ai suoi tesserati di rientrare.