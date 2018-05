Juventus, nessuna proposta per Higuain. Occhio a PSG e Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parallelamente alle news sul possibile ritorno di Morata in bianconero, in casa Juventus non mancano le ipotesi sul futuro di Gonzalo Higuain, un giocatore che - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la Juventus non avrebbe intenzione di perdere ben sapendo comunque che il mercato rischia sempre di aprirsi a soluzioni anche non preventivabili. Il Pipita ha estimatori in giro per l’Europa, anche se al momento non sarebbero arrivate proposte concrete ma solo pensieri condivisi: occhio al Paris Saint Germain e pure alla pista inglese del Chelsea, guarda caso il club col quale proprio Morata ha un contratto fino al 2022.