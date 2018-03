Juventus, nessuna punizione per Benatia dopo lo scontro di ieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna punizione per Mehdi Benatia. Protagonista ieri di uno scontro di gioco con De Roon che ha mandato Massimiliano Allegri su tutte le furie (clicca sul link in basso per leggere), il difensore della Juventus sarà regolarmente a disposizione per le prossime partite ufficiali.