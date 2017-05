Juventus, Neto: "Importante lavorare insieme a Buffon, ci fa crescere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni della Rai, il portiere della Juventus Neto ha parlato così della finale di Coppa Italia contro la Lazio: "Sarà sicuramente una grande sfida, con molte difficoltà: si tratta di una Finale, loro hanno giocatori importanti e faranno di tutto per metterci in difficoltà e conquistare la Coppa. Però il nostro obiettivo è arrivare in fondo e portare la vittoria a casa, siamo davvero concentrati e speriamo di poter mettere in pratica tutto ciò che stiamo facendo in questa stagione e portare la Coppa Italia a casa. Buffon? E' importante fare parte di un gruppo come questo, con giocatori che hanno l'esperienza di Buffon. Lui ha avuto una grandissima carriera e poter lavorare insieme ad un giocatore col suo curriculum è importante, ci fa crescere e ci fa pensare di poter arrivare lontano come ha fatto lui".