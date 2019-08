© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'eventuale chiusura dell'affare Neymar in favore del Barcellona, potrebbe fregare Paulo Dybala, potenziale sostituto del brasiliano al PSG. Infatti i francesi gli preferirebbero per ruolo e caratteristiche Ousmane Dembelé, che però non ha ancora detto sì al ritorno in Ligue 1. In caso di inserimento dell'esterno offensivo blaugrana, la Joya rischia di restare senza alternative rispetto alla permanenza in bianconero. A riportarlo è Libero.