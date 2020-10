Juventus, niente faccia a faccia per il rinnovo di Dybala: l'agente pronto a tornare in Argentina

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Jorge Antun, procuratore dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala, dovrebbe fare ritorno in Argentina nei prossimi giorni dopo una lunga e infruttuosa permanenza in Italia che non ha portato al rinnovo del numero 10. Il colloquio previsto per inizio ottobre è saltato per questioni di protocolli sanitari e ora il suo rientro in Sudamerica potrebbe spostare ancora in avanti il termine per la chiusura della trattativa. La Joya ha il contratto in scadenza nel 2022 e la ferma volontà di continuare la propria carriera a Torino. Una volontà che pare esserci anche da parte del club, anche se tra domanda e offerta ancora ballano diversi milioni. Non è ancora tempo per un altro sì e la telenovela è dunque destinata a proseguire.