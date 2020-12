Juventus, niente Khedira per l'Everton. I Toffees cambiano obiettivo e vanno su Fernandinho

L'Everton è alla ricerca di un centrocampista in vista del mercato di gennaio e Sami Khedira rappresentava un obiettivo decisamente interessante per i Toffees: ma secondo il Daily Mirror, in questo momento il tedesco della Juventus sarebbe stato superato nelle preferenze da Fernandinho, brasiliano del Manchester CIty in uscita dal club inglese.