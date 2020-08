Juventus, niente Locatelli in questo mercato: il Sassuolo non vuole cederlo

Manuel Locatelli non andrà alla Juventus. Almeno non in questa stagione. Il ds juventino Fabio Paratici ha chiesto informazioni approfondite nel corso della cena con l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ma i neroverdi hanno risposto con un secco no alla cessione nel corso della prossima sessione. Gli emiliani vogliono andare avanti con lui mantenendo la promessa fatta a De Zerbi, che aveva chiesto la conferma dell'ex centrocampista del Milan. A riportarlo è Corriere di Torino.