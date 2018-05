Juventus, no alla cessione di Pjanic: respinti gli assalti di PSG e Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Miralem Pjanic non lascerà la Juventus. Tuttosport oggi in edicola spiega che il centrocampista bosniaco di casa bianconera piace a Real Madrid e Paris Saint-Germain: Massimiliano Allegri però conta molto sul giocatore, ancora due anni di contratto in bianconero a 4.5 milioni all'anno, e non vuole cederlo.