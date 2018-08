Juventus, no per Alex Sandro: il PSG vira su un nuovo obiettivo

Fonte: Tuttojuve.com

Il PSG ci ha provato fino all'ultimo, ma la Juve per Alex Sandro ha sempre risposto picche. E dopo aver sbattuto sul muro bianconero i francesi hanno capito di dover fare retromarcia e imboccare un'altra strada. Il nuovo obiettivo, riporta Cadena Ser, è Filipe Luis, che con il brasiliano della Juve si gioca anche un posto in Nazionale. Non sicuro del posto da titolare, Luis avrebbe chiesto la cessione, con i campioni di Francia pronti ad accoglierlo a braccia aperte.