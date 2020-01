© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sarà uno stop al mercato della Juventus per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, obiettivo per la prossima estate. Accontentare il presidente Cellino non sarà semplice, perché c'è già una concorrenza molto agguerrita per il gioiellino delle Rondinelle. L'Inter è in prima fila insieme ai bianconeri, ma un eventuale Europeo da protagonista potrebbe portarlo ancora di più agli onori delle cronache. A riportarlo è Tuttosport.