Juventus, nodo allenatore sciolto a fine stagione. Smentite su Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Sky Sport, la Juventus deciderà a fine anno se proseguire o meno con Massimiliano Allegri. In caso di separazione dal tecnico toscano, non sarà Carlo Ancelotti il nuovo allenatore bianconero. Da Torino, infatti, filtrano smentite secche alle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni. In partenza, invece, sembrano esserci Khedira e Mandzukic.