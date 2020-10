"Juventus non bella ma molto efficace". Rivedi Szczesny dopo la vittoria con la Dinamo Kiev

"Abbiamo fatto una partita molto efficace, magari non bellissima però contro una squadra che ha tanti giocatori di gamba. Abbiamo fatto il nostro dovere": Lo ha detto il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, dopo la vittoria sul campo della Dinamo Kiev in Champions League. "Da tempo non vincevamo una partita in trasferta, era importante portare a casa un risultato positivo. Ora pensiamo al Verona, poi ci dedicheremo al Barcellona. La Juventus gioca sempre per vincere, lo farà anche quest'anno".