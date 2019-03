Fonte: fcinternews.com

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri direttamente dalla redazione di Sport Mediaset. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, non ci sarebbe solo l'Inter sul tecnico livornese in caso di separazione con la Juventus a fine stagione: anche il Real Madrid vorrebbe portare in Spagna l'allenatore bianconero, così come Chelsea e Manchester United potrebbero farci un pensiero in caso di separazione dai rispettivi coach. Per quanto riguarda Allegri stesso, il tecnico non avrebbe ancora sciolto le riserve sul suo futuro: secondo quanto riferito dal TG, potrebbe anche pensare ad un anno sabbatico in caso di addio alla Juventus.