Juventus, non decolla lo scambio Rakitic-Bernardeschi col Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non decolla lo scambio Rakitic-Bernardeschi fra Juventus e Barcellona, come riporta oggi Tuttosport. I catalani non intendono andare oltre a un conguaglio di 10 milioni di euro e da parte del centrocampista croato ci sarebbe il gradimento a trasferirsi a Torino. Tuttavia la cifra offerta è ritenuta dai bianconeri non congrua, considerati i sei anni di differenza fra i due giocatori.