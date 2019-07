Juventus, non solo acquisti: in uscita ci sono Khedira e Matuidi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo entrate, ci sono anche possibili uscite nel centrocampo della Juventus: Tuttosport spiega che il trentaduenne Sami Khedira sarebbe al passo d'addio. Una sua cessione, peraltro, farebbe risparmiare alla Juventus ben 6 milioni netti a stagione di ingaggio, ora fino al giugno del 2021. Non solo: in uscita anche Blaise Matuidi che ha il contratto a 4 milioni all'anno fino al 2020 con opzione fino al giugno del 2021.