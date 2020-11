Juventus, non solo Alaba per la difesa. Nel mirino anche il giustiziere dell'Inter Diego Carlos

Come si legge questa mattina sulle colonne di Tuttosport, la Juventus è alla ricerca dell'erede di Giorgio Chiellini. Il profilo che intriga maggiormente i bianconeri è quello di David Alaba. L'austriaco del Bayern ha caratteristiche differenti dall’azzurro, però è considerato il migliore dei rinforzi possibili. Alaba è sinistro come Chiellini, p un giocatore molto duttile ed ha solo 28 anni. Ma la questione più importante è il prezzo, visto che il ragazzo è in scadenza con il Bayern Monaco e non ha nessuna intenzione di rinnovare con i bavaresi.

Asta internazionale, Paratici sonda le alternative

Un affare del genere non fa gola solo alla Juventus. Tutte le big europee sono sulle tracce dell'austriaco, anche se l'ingaggio del giocatore potrebbe frenare l'assalto bianconero. Un dettaglio non da poco, visto che su Alaba sono attive Manchester City e Real Madrid, due squadre in grado di offrire uno stipendio faraonico al giocatore. Paratici ci proverà, ma se non dovesse riuscirci il dirigente bianconero è pronto a trovare un'alternativa. Una è quella che porta a Diego Carlos, giustiziere dell’Inter nella finale di Europa League. Il centrale brasiliano ha 27 anni ed è extracomunitario. Il vero problema, stando a quanto filtrato dai primi sondaggi, però è un altro. Il Siviglia del ds Monchi non è intenzionato a fare sconti. In Spagna si parla di almeno 40 milioni.