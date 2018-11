Juventus, non solo Chiesa. Con la Fiorentina osservato Milenkovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Chiesa è un obiettivo sensibile per la Juventus, ma non è l'unico che gioca nella Fiorentina a solleticare il palato di Paratici. Come spiega Tuttosport c'è anche Nikola Milenkovic, difensore serbo, nell'obiettivo bianconero, nonostante Corvino chieda già 50 milioni di euro.