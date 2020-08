Juventus, non solo Dybala: tutti i dubbi di Sarri in vista della sfida con il Lione

La Juventus tornerà ad allenarsi oggi in vista dell'importantissima sfida contro il Lione dopo il riposo concesso da Maurizio Sarri. Un riposo che è servito al tecnico bianconero per studiare l'avversario e avere le idee più chiare anche sulle scelte di formazione: per venerdì sera, riporta La Gazzetta dello Sport, l'incognita più grande è legata alla presenza di Paulo Dybala dal primo minuto. Un dubbio enorme, perché l'assenza della Joya farebbe cambiare completamente il volto della squadra bianconera, che a quel punto dovrebbe schierare Gonzalo Higuain dal primo minuto insieme a Cristiano Ronaldo.

Gli altri dubbi - Ma quello legato all'argentino non è l'unico dilemma che affligge l'ex tecnico di Chelsea e Napoli. In difesa ci sarà il ballottaggio tra Cuadrado e Danilo per la maglia da titolare sulla corsia destra. Il colombiano, però, potrebbe essere schierato nel tridente offensivo, anche se dovrà contendersi il posto con Federico Bernardeschi. E poi c'è il dubbio in cabina di regia: Pjanic, già passato al Barcellona, ha chiuso la stagione da riserva di Bentancur e potrebbe far più comodo una mezzala di fatica come Matuidi. Qualora dovesse giocare il bosniaco, ai lati verrebbero schierati Bentancur e Rabiot.